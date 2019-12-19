Незабутнє свято

Старти юних фізкультурників до дня Святого Миколая відбулися минулого вівторка і у Великих Гаях Тернопільського району. Ще перед початком змагань у щойно відремонтованому спортивному залі місцевої школи було велелюдно і гамірно.

Не можна не зауважити, що господарі, як і школярі з Прошови, Дичкова, Товстолуга, Баворова, Скоморохів і Грабівця, які входять до Великогаївської ОТГ, протягом місяця посилено готувалися до веселих стартів, опановуючи під час уроків фізкультури човниковий біг і змійкою, елементи баскетболу, боулінгу, нарешті комплексну естафету на спритність і швидкість.

Захоплива двогодинна суперечка, в якій свою майстерність продемонстрували по вісім учнів четвертих-сьомих класів, завершилася перемогою господарів. Друге місце вибороли юні фізкультурники з Прошови, третє — з Дичкова.

Переможців і призерів нагородили грамотами і медалями обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», усіх дітей — пам’ятними призами.

Фото з архіву організаторів