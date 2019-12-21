Упродовж січня-листопада 2019 року платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 110 мільйонів 173,4 тисячі гривень. Очікувані надходження перевищені на 30,1 мільйона, а порівняно з аналогічним торішнім періодом сплата зросла на 19,6 мільйона.

Значна частка надходжень припадає на власників нерухомості — юридичних осіб, яка становить 59,5 відсотка від сплаченого платежу. Вони перерахували майже 65,6 мільйона гривень податку на нерухоме майно, що на 13,2 мільйона більше, ніж торік у січні-листопаді.

Мешканці області сплатили за нерухомість майже 44,6 мільйона гривень, що перевищило торішні надходження одинадцяти місяців на 6,4 мільйона.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості.

Юридичні особи самостійно визначають суму податку до сплати в декларації та сплачують податок за 2019 рік. Фізичним особам податок нараховують органи податкової служби, вручаючи їм податкові повідомлення-рішення. Громадяни в поточному році сплачують податок на нерухомість за об`єкти, що були у володінні в 2018 році.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області