Понад 6,5 мільярда до казни

На 841,4 мільйона гривень порівняно з торішніми січнем-листопадом зросли надходження до Зведеного бюджету України від платників Тернопільщини. Адже за одинадцять місяців цього року ті спрямували до казни шість мільярдів 539,5 мільйона гривень податків та зборів.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький. При цьому державний бюджет отримав два мільярди 711,5 мільйона гривень платежів, що на 254,5 мільйона або на 10,4 відсотка більше, ніж торік. Найбільше сплатили податку на додану вартість, податку на прибуток та акцизного податку.

Керівник також зазначив, що до місцевих бюджетів у січні-листопаді цього року спрямували три мільярди 911,6 мільйона гривень. Порівняно з 2018 роком приріст надходжень склав 640,7 мільйона або 19,6 відсотка.

— Серед платежів, які найбільше поповнили скарбниці територіальних громад, — конкретизував Валерій Лісницький, — податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Лише в листопаді платники податків Тернопільщини сплатили до зведеного бюджету 747,8 мільйона гривень, що на 94,1 мільйона більше, ніж торік. При цьому державний та місцевий бюджети отримали 368,1 та 407,8 мільйона гривень. Якщо порівнювати з листопадом 2018 року, то надходження до цих скарбниць зросли відповідно на 50,7 та 60,8 мільйона гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області