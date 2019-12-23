Програмне забезпечення для РРО

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Власникам реєстраторів розрахункових операцій.

Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» за номером 128-IX від 20 вересня 2019 року передбачені зміни до порядку застосування РРО. Зокрема, з 19 квітня 2020 року замість традиційних РРО можливо використовувати програмні РРО (спеціальні безкоштовні програми), призначені для реєстрації розрахункових операцій, які можна буде встановити на будь-який гаджет.

Для згаданого програмного РРО після першого січня 2020 року для виявлення зауважень буде забезпечено безкоштовне повнофункціональне рішення від ДПС в тестовому режимі. А з першого квітня 2020 року буде запроваджено повнофункціональне, доопрацьоване програмне рішення.

Програмне забезпечення можна буде встановити на будь-який гаджет, що передбачає:

— виключно онлайн реєстрацію через електронний кабінет та онлайн передачу (отримання) даних,

— створення Z-звіту в автоматичному режимі, без ризику санкцій за його нестворення,

— можливість працювати в режимі offline (до 36 годин разово та не більше 168 годин протягом календарного місяця), а потім надіслати звіт в ДПС.

ДПС надаватиме інформаційну підтримку та допомогу в користуванні новими програмними РРО. Суб’єкт господарювання на власний вибір зможе використовувати класичний або програмний РРО.

ДПС надаватиме свій програмний продукт безкоштовно та здійснюватиме його безкоштовне обслуговування і підтримку. Також платники податків зможуть розробити свій програмний продукт та використовувати його або обрати один з наявних на ринку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області