Прийняли працівника? Повідомте податківців

До початку роботи працівника працедавці зобов’язані подати повідомлення до органів ДПС за формою, яку затверджено постановою Кабінету міністрів України від 17 червня 2015 року за номером 413. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підприємство, установа, організація чи фізична особа подають повідомлення до територіальних органів ДПС за місцем обліку їх як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування одним із таких способів:

— засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб;

— на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

— на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п’ятьма особами.

У формі повідомлення роботодавець зазначає назву та код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків. Також у табличній частині повідомлення необхідно зазначити:

— категорію найманого працівника;

— прізвище, ім’я та по батькові працівника, якого приймає до себе на постійне чи тимчасове місце роботи;

— дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків — найманого робітника (або серію та номер паспорта);

— дані документа, на підставі якого укладається трудовий договір із фізичною особою (номер та дата наказу чи розпорядження про прийняття на роботу);

— дату початку роботи нового працівника.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області