Три медалі і досвід — для інших

Просторий зал спортивного комплексу Black Sea PSV в Одесі став ареною проведення чемпіонату України з вільної боротьби серед юнаків і дівчат 2006—2007 років народження. На встановлених у ньому трьох килимах свою майстерність продемонстрували понад шість сотень атлетів з усіх куточків нашої держави.

Вікова група 12—13-літніх борців, до речі, є наймолодшою серед тих, для яких проводяться офіційні чемпіонати України. Тож не буде перебільшенням сказати, що для багатьох учасників саме цими змаганнями розпочалася дорога у великий спорт. І, без сумніву, діти запам’ятають ці старти на все життя. Передусім через надзвичайно гостру конкуренцію. В багатьох юнацьких вагових категоріях, скажімо, зібралося по пів сотні і більше претендентів на місце під «сонцем». Аби пробитися до фінальних поєдинків, найкращим з юних борців довелося провести по п’ять—шість сутичок.

У складі збірної Тернопільщини до Одеси поїхали вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл із Тернополя, Збаража, Шумська, Теребовлі, Борщева і Чорткова, які завоювали право виступити на всеукраїнських стартах під час чемпіонату області. І показані в Південній Пальмірі багатьма з них результати засвідчили, що на Тернопільщині підростають здібні атлети — наслідувачі гідних традицій боротьби в нашому краї.

Срібною призеркою змагань дівчат, чия вага не перевищує 50 кілограмів, стала Катерина Кондратенко з Тернополя, яка в ОДЮСШ із літніх видів спорту тренується під керівництвом батька Сергія Кондратенка. Відзнак же за третє місце удостоєні збаразькі борці Владислав Хариш (до 38 кг) і Юрій Дячук (до 59 кг), якими опікуються Петро і Євген Королі та Олександр Шафранський. А ще одному підопічному Петра Короля Вадимові Швидкому до «бронзи» не вистачило лише кроку — поступився в малому фіналі.

Інші наші земляки, хоч і медалей не завоювали, проте здобули безцінний досвід, що знадобиться їм на шляху до майбутніх перемог.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: під час змагань; Катерина КОНДРАТЕНКО (крайня зліва) на п’єдесталі пошани; юні збаразькі борці разом зі своїми наставниками.

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