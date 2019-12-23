У нових тернопільських автобусах усі пільговики їздитимуть без обмежень

НЕЩОДАВНО ТЕРНОПІЛЬ ПРИДБАВ 20 НОВИХ СУЧАСНИХ НИЗЬКОПІДЛОГОВИХ АВТОБУСІВ З БІЛОРУСІ МАРКИ «МАЗ 206». КОШТИ БУЛИ ВИДІ- ЛЕНІ ВІДПОВІДНО ДО УХВАЛЕНИХ НА СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗМІН ДО БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ НА 2019 РІК.

Нові автобуси для комунальної транспортної компанії

Як заявив міський голова Сергій Надал, придбання нових автобусів — це черговий крок до системного розв’язання проблем громадського транспорту міста.

«Ці міські автобуси добре зарекомендували себе в Україні, адже вони маневрені, довжиною дев’ять метрів. Автобуси — низькопідлогові, доступні для батьків з візочками і для людей з інвалідністю. Придбання цих автобусів є черговим кроком до створення єдиної транспортної компанії в Тернополі, адже нашою головною метою є надання якісних послуг пасажирських перевезень», — зазначив Сергій Надал. У Тернополі зберегли безкоштовний проїзд для пільговиків

Незважаючи на появу в Тернополі чималої кількості великих комунальних автобусів, для проїзду в них зберігаються всі пільги, які діють у комунальних тролейбусах. Цю інформацію підтвердив міський голова.

«Проїзд у всіх великих комунальних автобусах, як і в тролейбусах, є і буде БЕЗКОШТОВНИМ для всіх пільговиків без обмежень у кількості і часі! Також право БЕЗКОШТОВНОГО проїзду матимуть школярі й студенти», — підкреслив Сергій Надал. Безкоштовний проїзд без обмежень стосується тільки комунального транспорту, тобто такого, де власником є міська рада. У приватних маршрутках для пільговиків існує обмеження до 10 год ранку.

Ця інформація є дуже важливою для тернополян, зважаючи на повідомлення із сусідніх обласних центрів, де готуються обмежити право на безкоштовний проїзд для пільговиків.

У Луцьку вводять обмеження для пенсіонерів

Дивна ситуація з безкоштовним проїздом пенсіонерів у тролейбусах склалася в Луцьку. В автобусах луцькі пенсіонери були змушені платити й раніше.

Частина пенсіонерів Луцька, які оформили карту лучанина, виявили, що вони не мають права на безкоштовний проїзд у тролейбусах. Як повідомили в мерії Луцька, пенсіонери за вислугою років, за втратою годувальника чи з інвалідністю права на пільговий проїзд не мають. Вихід є, але не для всіх. Якщо пенсіонерам уже виповнилося 60, можна змінити категорію, тобто вийти на пенсію за віком, отримати нове посвідчення і зробити пільговий електронний квиток.

У Львові з нового року скасують право на безоплатний проїзд

У Львові перевезення пільговиків може змінитися з 1 січня 2020 року. Причина банальна — кошти. Через брак фінансування пільгових перевезень такі послуги надаватимуть обмежено. Про це йдеться у зверненні львівських перевізників.

У зверненні зазначається, що з 2017 року державне фінансування пільговиків припинено. Ці зобов’язання перекладено на органи місцевої влади й місцевого самоврядування. У 2019 році депутати Львівської міської ради ухвалили рішення «Про відмову автотранспортним підприємствам у виділенні коштів на компенсацію втрат від пільгових перевезень». Пенсіонери та інші пільгові групи населення сплачуватимуть повну варт ість проїзду в комунальних автобусах Львова.

Таким чином, у Тернополі, незважаючи на непросту економічну ситуацію, вдалося не лише зберегти безкоштовний проїзд для пільговиків у комунальному громадському транспорті, а й продовжити купувати нові великі автобуси.

Віра СОТНИК.