Визначаємо базу оподаткування путівок на оздоровлення чи відпочинок

Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового кодексу України. Згідно з підпунктом 163.1.1 пункту 163.1 статті 163 якого об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.

Перелік доходів, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, визначено пунктом 164.2 статті 164 Кодексу. Також доходи, визначені статтею 163, є об’єктом оподаткування військовим збором (підпункт 1.2 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу).

Водночас статтею 165 визначено доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема, вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, в тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем — платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує п’ять розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на перше січня податкового (звітного) року (другий абзац підпункту 165.1.35 пункту 165.1).

Зазначена норма підпункту надає право роботодавцю не оподатковувати вартість путівок, наданих безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки), якщо її вартість (розмір знижки) не перевищує у 2019 році, як для свого працівника, так і для членів його сім’ї (дружина та дитина) 62595 гривень, тобто 20865 гривень на особу, при дотриманні зазначених умов, зокрема, один раз на календарний рік, у 2020 році — 23615 гривень.

Окрім того, згідно з підпунктом 1.7 пункту 16 прим.1 підрозділу 10 розділу XX Кодексу звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з його розділом IV не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.52 пункту 165.1 статті 165.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області