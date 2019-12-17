Яскраві перемоги тернопільських лижників

Двоє уславлених вихованців тернопільського «Інваспорту» нині змагаються на престижних міжнародних змаганнях із лижних перегонів. Й обоє вже встигли піднятися на п’єдестал пошани.

У трьох містах італійського адміністративного регіону Ломбардія ще минулого четверга стартували, а фінішують найближчої суботи, 21 грудня, XIX зимові Дефлімпійські ігри. Вперше на найпрестижніших стартах спортсменів із порушенням слуху понад тисячу атлетів із 34-х країн розіграють 36 комплектів нагород у шести видах — лижних перегонах, гірськолижному спорті, керлінгу, сноуборді, хокеї і шахах. За дев’ятнадцять із них у п’яти видах, окрім хокею, сперечаються й українці.

Серед них — і заслужений майстер спорту, багаторазовий призер попередніх дефлімпіад, 33-річний Андрій Андріїшин. До своїх багаточисленних нагород учора наш земляк додав іще одну. Саме завдяки йому та ще одному співвітчизникові, Дмитрові Мажаєву із Сумщини збірна України здобула яскраву перемогу в лижних перегонах на середній дистанції. Їх фініш на 5-кілометровому відрізку класичним стилем довів наставників нашої дефлімпійської збірної до сліз. Друге «золото» Дефлімпіади завоював Дмитро, Андрій же відстав від нього лише на одну соту секунду і виборов друге місце.

До сьогоднішніх перегонів, коли визначалися лауреати в лижних перегонах на десять кілометрів, в активі дефлімпійської збірної України було дві золоті, три срібні та одна бронзова медалі.

А з норвезького Ліллєхаммера одночасно прийшла звістка про успіхи іншого підопічного заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака. Чемпіон і багаторазовий призер Параолімпіади, чемпіонатів світу, етапів Кубка світу, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь відзначився на першому етапі Кубка світу з лижних перегонів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з порушенням зору.

Двадцятирічний студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка розпочав новий сезон завоюванням двох бронзових медалей. Спочатку фінішував третім у перегонах на десять кілометрів серед чоловіків сидячи. Опісля ж, разом із партнерами по параолімпійській збірній України Олександрою Кононовою, Павлом Балем і Людмилою Ляшенко, виборов «бронзу» і в змішаній спринтерській естафеті.

Мав наш земляк усі шанси піднятися на п’єдестал пошани ще й після індивідуальних спринтерських перегонів. Однак до третього місця не вистачило двох секунд.

На фото: Андрій АНДРІЇШИН (№37) і Дмитро МАЖАЄВ після тріумфу на Дефлімпіаді в Італії; Тарас РАДЬ (справа) під час нагородження призерів у перегонах на десять кілометрів серед чоловіків сидячи.

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