За порушення — до відповідальності

Головне управління ДПС у Тернопільській області проводить систематичну інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо переваг отримання легальної заробітної плати та негативного ставлення до неофіційних трудових відносин. Проте є роботодавці, які виплачують своїм працівникам заробітну плату без утримання податку на доходи фізичних осіб та внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У кожному районі Тернопільщини створені робочі групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу яких входять, зокрема, і представники податкового відомства. Зазначені групи здійснюють обстеження суб’єктів господарювання щодо дотримання норм трудового законодавства, оформлення трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.

Із початку року податківці провели 78 перевірок платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавств — 53-х суб’єктів господарювання — юридичних осіб і 25-ти підприємців. Після них порушникам нарахували 19,4 мільйона гривень податків та зборів, зокрема, 6,9 мільйона податку на доходи фізичних осіб, 2,3 мільйона єдиного соціального внеску та один мільйон гривень військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області