За ціни, нижчі мінімальних, штраф

Згідно зі статтею 1 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» мінімальні оптово-відпускні ціни на алкогольні напої — ціни, які визначаються за кодами виробів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за один літр 100-відсоткового спирту, обраховані, виходячи з найнижчої оптової ціни на вітчизняну або контрактної вартості на імпортну продукцію та податків і зборів, які, відповідно до чинного законодавства, підлягають сплаті з одиниці продукції вітчизняними виробниками й імпортерами, та з урахуванням вартості тари. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої — ціни, які визначаються, виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін на цю продукцію та торговельної надбавки.

Відповідно до статті 18 згаданого Закону право встановлювати мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої надано Кабінету міністрів України.

Розмір мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв встановлено постановою Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2008 року за номером 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв».

Відповідно до статті 17 Закону до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема, в разі оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої — 100 відсотків вартості отриманої партії товару, розрахованої, виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 10000 гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області