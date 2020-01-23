Коли сільськогосподарський товаровиробник може відмовитися від сплати єдиного податку

Форма заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308, передбачає поле 5.5 «Відмова від спрощеної системи оподаткування», в якому платником зазначається дата (період) відмови від застосування спрощеної системи оподаткування та причини такої відмови, зокрема, самостійна відмова в зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Юридична особа — платник єдиного податку четвертої групи в разі самостійної відмови від спрощеної системи оподаткування в зв’язку з переходом в поточному році на сплату інших податків і зборів (у тому числі з першого числа наступного року) подає до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (податковою адресою) не пізніше ніж за десять календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) заяву з позначкою «Відмова», за умови сплати єдиного податку за поточний рік у розмірі, що розраховується, виходячи з 25 відсотків річної суми податку за кожний квартал, протягом якого юридична особа перебувала на четвертій групі платників єдиного податку.

Окрім того, за результатами кварталу, в якому платник єдиного податку четвертої групи відмовляється від його сплати, подаються уточнені податкові декларації платника єдиного податку четвертої групи з позначками «Уточнююча загальна» і «Уточнююча звітна» з відповідними уточненнями показників сум єдиного податку, розрахованих на поточний рік.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області