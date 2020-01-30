Майбутні олімпійці серед нас

Хоча і з третьої спроби, але традиційні змагання «Кубок Федерації біатлону Тернопільської області» під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?» таки відбулися. Минулого вівторка, до речі, снігом, так би мовити, теж не пахло.

Однак організаторам стала в нагоді все ще вкрита екзотичним нині для нас покривом ділянка поблизу Кутківців, яку наставники обласної ДЮСШ із зимових видів спорту і ДЮСШ Тернопільського району з початку року використовують для тренувань підопічних.

Старти провели в п’ятьох вікових групах. Причому, якщо в двох наймолодших із них юнаки і дівчата з’ясували стосунки лише на лижні, то решта продемонструвала свою майстерність ще й у дуельній стрільбі.

Та спочатку, звісно, про успіхи тих, хто вже пізнав смак участі у всеукраїнських змаганнях. За підсумками двох видів перемогли Давид Драбик та Іванна Пазинюк, другими фінішували Юрій Крикончук і Діана Смолій, третім — Михайло Павлюк.

У змазі стріляючих лижників віком до шістнадцяти років суперечка Богдана Безпалюка і Владислава Мартини завершилася на користь першого. А баталії дівчат принесли подвійну звитягу донькам відомої біатлоністки Людмили Сагайдак Ірині і Тетяні Тарасюк. Намагалася не надто від них відстати і третя призерка Іванна Драбик. Цікаво було спостерігати і за змаганнями на рік-два молодших їхніх товаришів по тренуваннях. Якщо в боротьбі юнаків Степан Матляк упевнено довів свою перевагу над двома іншими призерами — Сергієм Джумаком і Ростиславом Бучковським, то найкращу серед дівчат Катерину Дідич відділили від Анни Чикірди лише лічені секунди. Третьою ж фінішувала Ірина Гуцуляк.

Перемогами на обласних змаганнях не раз уже відзначалися і наймолодші чемпіони — Костянтин Марценюк, Ольга Процик, племінник і тезко Дмитра Підручного й Анастасія Змарко. Не маю, без сумніву, права не згадати і призерів — Тараса Тарасюка, Аліну Бауер, Віктора Костя, Анастасію Доценко, Миколу Кожевнікова, Олену Доценко, Дмитра Кожевнікова, Наталію Федунець.

Втомлені, але задоволені після лижних перегонів майбутні учасники, а можливо, і лауреати Олімпійських ігор повернулися на рідну тренувальну базу в Підгородньому, де на них чекав смачний обід від організаторів в оновленій їдальні комплексу. Після нього всі дружно зібралися на церемонію урочистого відкриття, під час якої разом виконали Гімн України, привітали переможців і призерів змагань наймолодших.

А після необхідного відпочинку баталії продовжилися на стрільбищі. Після завершення боротьби головний суддя і старший тренер збірної області Назар Бурик запропонував найкращим юнакам і дівчатам старшої та середньої вікових груп посперечатися ще й за встановлений ним суперприз — новенькі бігові лижні черевики фірми Alpina. Дуель найкращих завершилася незаперечним тріумфом Давида Драбика, який жодного разу не промахнувся і показав найкращий час на вогневому рубежі.

Переможці і призери нагороджені грамотами, медалями й призами від Федерації біатлону Тернопільської області. З юними біатлоністами, які брали участь у змаганнях, займаються тренери Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту Назар і Тетяна Бурики, Ігор Починок, Людмила Сагайдак, Іван Стецюк, Василь Кирилюк, Михайло Кручовий із ДЮСШ Тернопільського району і наставниця обласної організації ФСТ «Динамо» Ірина Меркушина.

Фото Оксани МАРЦЕНЮК