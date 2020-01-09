Набралися досвіду початківці

Напередодні Нового року в тернопільському спортивному клубі «Галицькі леви» відбувся турнір з вільної боротьби пам’яті тренерів Олександра Рибіна і Анатолія Костевича. За нагороди змагань сперечалися близько ста початківців віком до дванадцяти років із Тернополя, Збаража, Борщева, Шумська, Хмельницького, Чернівців і Дубна Рівненської області.

Гості, варто зауважити, склали гідну конкуренцію господарям килима. В своїх вагових категоріях перемогли Ярослав Горбатюк, Олександр Войтов, Микита Черніюк і Макар Фостик із Хмельницького, Артур Філіп із Чернівців, збаражці Ілля Вінтонович і Владислав Хариш. В активі ж місцевих юних борців — чотири медалі вихованців Тернопільської КДЮСШ №1: «золото» Олександри Череватої і Тараса Драбюка, «срібло» Павла Ільницького і «бронза» Володимира Кутника.

Утім атлети з тернопільської команди, сформованої з вихованців уже згаданої КДЮСШ №1 і Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, на критику все ж не заслужили. Чи не половина боролася за бронзові медалі, однак у напруженій боротьбі поступилися конкурентам.

Традиційний регіональний турнір, без сумніву, допоміг набратися досвіду місцевим юним борцям вільного стилю. Незважаючи на напружені поєдинки, змагання пройшли в хорошій і доброзичливій атмосфері. Всі переможці і призери нагороджені медалями, грамотами і солодкими призами.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото: під час змагань; перед Олександрою ЧЕРЕВАТОЮ (на верхній сходинці п’єдесталу пошани) не встояли і юнаки.

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