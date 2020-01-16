Олімпійський Дід Мороз подарунки дошкільнятам приніс

Цьогорічні зимові свята по-особливому запам’ятаються вихованцям другої молодшої групи Тернопільського дошкільного навчального закладу №19, яких щоранку гостинно зустрічають виховательки Руслана Миронівна Христинич і Світлана Омелянівна Андрейків та їхня помічниця Оксана Миколаївна Солонинка. Попри свій юний вік, вони, звісно, з нетерпінням очікували, що з подарунками до них спочатку прийде Миколай, а пізніше — Дід Мороз.

А ось кого в гості навряд чи сподівалися, то це олімпійського Діда Мороза. Чарівник завітав до дітлахів із дитсадка за дорученням місцевого осередку Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області та обласного осередку Олімпійської академії України. І його подарунки — розмальовки «Олімпійські талісмани» і наклейки «Створи свого диво-талісмана» — вельми порадували малечу. Та відразу всілася за столики і дістала олівці.

А добрий бородань тим часом розповів діткам, що кожні Олімпійські ігри мають свій талісман, який відображає культуру і традиції країни-організатора, а також викликає симпатії спортсменів і глядачів.

Захоплива мандрівка виданнями, підготовленими Національним олімпійським комітетом України, дозволила нашим найменшим олімпійцям познайомитися з добрими друзями спортсменів і символами олімпійського руху — їхніми талісманами.

Фото з архіву місцевого осередку НОК України в Тернопільській області