Оновлено довідники податкових пільг

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 31 жовтня 2018 року за номером №891 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. №1233» суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори в зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу в строки, встановлені Податковим кодексом України. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згадана постанова набрала чинності першого січня 2020 року.

Інформація про суми податкових пільг у податковій звітності повинна містити такі дані:

— код пільги за кожним видом податкових пільг, найменування пільг згідно з довідником пільг;

— сума податку (збору), не сплаченого до бюджету в зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти);

— строк користування податковою пільгою в звітному періоді — число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду;

— сума податкової пільги, що використана за цільовим призначенням, — обсяг пільг за платежами відповідно до довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг.

На офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/dovidniki-/54005.html оприлюднено довідники пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів станом на перше січня 2020 року, а саме:

— довідник податкових пільг №95/1, що є втратами доходів бюджету;

— довідник інших податкових пільг №95/2.

У вказаних довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області