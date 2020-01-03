Оновлено форму декларації з податку на прибуток

Наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2019 року за номером 481 «Про затвердження змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» внесені зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств та додатків до неї. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Оскільки видання згаданого наказу обумовлене змінами в податковому законодавстві, які набули чинності з першого січня 2019 року, то платникам податку на прибуток підприємств рекомендовано подавати декларацію за звітний (податковий) 2019 рік за оновленою формою.

Детально про зміни у формі податкової декларації з податку на прибуток підприємств та додатків до неї — на офіційному порталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki–novini-/402371.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області