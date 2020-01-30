Переважає мале підприємництво

На початок 2020 року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебувало 58826 основних платників податків. Понад 58 відсотків із них (34325 осіб) — приватні підприємці. Решта 23501 платників є юридичними особами, що на 509 суб’єктів господарювання більше, ніж торік.

Упродовж грудня 2019 року на облік узято 371 платника податків. Серед них 96 юридичних осіб і 275 підприємців. Припинили діяльність за цей же період 523 суб’єкти підприємницької діяльності — 37 юридичних осіб і 486 фізичних осіб — підприємців.

У Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків зареєстровано 1110451 фізичну особу, а також 4731 іноземець. Проте 4875 осіб відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера. Загалом торік зареєстровано 16077 фізичних осіб та 366 іноземців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області