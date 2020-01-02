Податкові накладні за щоденними підсумками — но-новому

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 17 вересня 2018 року за номером 763 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307» із першого січня 2020 року змінюється порядок заповнення податкової накладної, складеної за щоденними підсумками. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до внесених змін показники табличної частини розділу «Б» податкових накладних (ПН) за щоденними підсумками операцій заповнюються за загальними правилами, встановленими Порядком заповнення податкової накладної, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307.

Цими правилами передбачено заповнення табличної частини розділу «Б» ПН у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

— у графі 2 зазначається опис (номенклатура) товарів/послуг продавця;

— у графах 3.1 та 3.3 — код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП;

— у графах 4 та 5 — одиниця виміру товарів/послуг;

— у графі 6 — кількість (об’єм, обсяг) постачання товарів/послуг;

— у графі 7 — ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ;

— у графі 8 — код ставки;

— у графі 10 — обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ;

— у графі 11 — сума податку на додану вартість.

Варто зазначити, що зараз платник ПДВ у ПН, яка складається за щоденними підсумками операцій, згруповує у графі «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з ДКПП. При цьому графи 4, 5, 6 та 7 ПН можуть не заповнюватися.

Більш детальніше про це йдеться в листі ДПС України від 28.12.2019 №8338/7/99-00-09-03-02-17.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області