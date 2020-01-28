Право на податкову знижку: торік нею скористалися майже шість тисяч жителів Тернопільщини

Правом на податкову знижку торік на Тернопільщині скористалися 5589 осіб, які задекларували 72 мільйони гривень витрат. Порівняно з аналогічним позаторішнім періодом кількість декларантів зросла на 318 осіб, а задекларована ними сума — на п’ятнадцять мільйонів гривень.

Більшість із них (4762 декларацій або 85 відсотків) стосувалися податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Повернути надмірно сплачений податок на доходи фізичних осіб через сплачені страхові внески за договорами довгострокового страхування життя виявили бажання 793 особи.

Правом на податкову знижку в зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами чи понесеними витратами по оплаті допоміжних репродуктивних технологій та усиновленню дітей скористалися відповідно 50 та 24 жителі Тернопільщини.

Повернули кошти й дванадцятьом декларантам, які понесли витрати в зв’язку з переобладнанням транспортних засобів, а також чотирьом особам, які здійснювали пожертвування, та стільком же, котрі сплачували видатки на будівництво (придбання) доступного житла.

За наслідками перерахунків декларантам нашого краю повернуть 12,4 мільйон гривень податку на доходи фізичних осіб. Причому понад 90 відсотків цієї суми (11,2 мільйона) вже відшкодували.

Варто також нагадати, що громадяни можуть скористатися своїм правом на податкову знижку впродовж року, до 31 грудня включно. Повертають податок упродовж шістдесяти календарних днів після надходження декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області