У тарі до п’яти літрів — без ліцензії

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомило, що з 29 грудня 2019 року спрощено умови ліцензування. Суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну, оптову торгівлю пальним або зберігання пального виключно в споживчій тарі до п’яти літрів, ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю пальним або на зберігання пального не отримують.

Зміни передбачено Законом України від 18 грудня 2019 року за номером 391-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку». Ним унесено зміни, зокрема, до Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481 «Про державне регулювання виробництва і обіг спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Також серед нововведень — суб’єкти господарювання, які здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії документів, передбачених статтею 15 останнього із згаданих Законів, до державної податкової служби для отримання ліцензії не подають. Такі суб’єкти господарювання зазначають у заяві про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів (ємностей у літрах), які використовуються для зберігання пального та їх фактичне місце розташування (ємностей).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області