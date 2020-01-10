Зміни в адмініструванні акцизного податку

29 грудня 2019 року набрав чинності Закон України від 18 грудня 2019 року за номером 391-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку». Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зміни, внесені цим Законом до Податкового кодексу України, зокрема,передбачають:

— доповнення акцизної накладної новими обов’язковими реквізитами;

— уточнення можливості складання зведеної акцизної накладної;

— наведення умов віднесення операцій із заправлення пальним за договорами підряду до власного споживання;

— розширення переліку випадків, в яких особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий, зобов’язана скласти акцизну накладну;

— визначення алгоритму дій при зазначенні в акцизній накладній помилкових даних або її складання на операцію, яка не відбулася;

— відтермінування до 1 квітня 2020 року накладання штрафів:

1) за не обладнання та/або відсутність реєстрації витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального до розпорядників акцизних складів, на яких розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів;

2) за неподання електронних документів з акцизних складів, на якихрозташовані резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 куб. метрів;

— подання одноразово, до 20 січня 2020 року включно, заявки на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, без сплати акцизного податку, суб’єктами господарювання, які до першого липня 2019 року не підпали під визначення платників акцизного податку, а з першого липня 2019 року зареєстровані платниками такого податку;

— встановлення триденного терміну для реєстрації акцизних накладних за експортними операціями, подовження строку до п’ятнадцяти календарних днів для подання довідки форми 2 промисловими споживачами, надання можливості підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати спосіб складання акцизних накладних при відпуску пального через колонки (зведені або за щоденними підсумками операцій).

Окрім того, згаданим Законом унесені зміни до Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», відповідно до яких:

— визначено, що роздрібною торгівлею пальним будуть вважати також реалізацію скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів;

— передбачено застосування штрафу у розмірі 500 тисяч гривень за надання послуг із зберігання пального, що належить іншим суб’єктам господарювання та/або реалізацію (тобто фізичну передачу) пального іншим особам на підставі ліцензії на зберігання пального, отриманої відповідно до другого абзацу частини сорок першої статті 15 Закону за номером 481 (на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі пальним);

— визначено, що суб’єкти господарювання, які здійснюють роздрібну, оптову торгівлю пальним або зберігання пального виключно в споживчій тарі до п’яти літрів, ліцензію на роздрібну або оптову торгівлю пальним або ліцензію на зберігання пального не отримують, відтерміновано застосування штрафу за зберігання пального без наявності відповідної ліцензії.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області