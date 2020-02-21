…А чемпіон поїде на світову першість

Відразу два чемпіонати України з греко-римської та вільної боротьби серед спортсменів із порушенням слуху відбулися цього місяця в Миколаєві. Спочатку на встановлених у місцевій КДЮСШ №1 килимах стосунки з’ясували юнаки з юніорами, а вчора завершився турнір дорослих.

У баталіях молодших узяли участь близько сорока атлетів із багатьох областей нашої держави, серед яких і четверо вихованців тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт». І жоден з учнів Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру не залишився без нагород.

В юнацькому турнірі з греко-римської боротьби друге місце в своїй ваговій категорії виборов Денис Кохан, а після завершення юніорського відзнак за третє місце удостоївся Ігор Рачій. У вільній же боротьбі найбільшого успіху домігся Микола Василик. Тріумф у суперечці юніорів, чия вага не перевищує 65 кілограмів, гарантував борцеві місце в збірній України і можливість поборотися за нагороди червневого чемпіонату світу в Туреччині. А ще троє наших земляків стали віцечемпіонами. Мова про вже згаданих Дениса Кохана, Ігоря Рачія і ще одного юнака — Віктора Блоху.

Натомість у чемпіонаті України серед дорослих свою майстерність продемонстрували троє теребовлянців. Піднятися на п’єдестал пошани виявилося під силу двом із них. Третє місце в своїй ваговій категорії в греко-римській боротьбі завоював учень навчально-реабілітаційного центру Роман Лис, у вільній — аналогічне досягнення в Андрія Думина. Непогано виступив іще один учень навчально-реабілітаційного центру Дмитро Колодка. В греко-римській боротьбі посів п’яте місце, у вільній, як і Роман Лис, — четверте.

Теребовлянські борці тренуються під керівництвом Сергія Попика і Миколи Шуптара.

На фото: після завершення змагань дорослих.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»