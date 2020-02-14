Анулювання ліцензій на пальне

Порядок видачі та анулювання ліцензії на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним врегульовано нормами Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до його статей 3 і 15 ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі, зокрема:

— заяви суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

— рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

— несплати чергового платежу за ліцензію протягом тридцяти календарних днів від моменту призупинення ліцензії;

— рішення суду про встановлення факту фальсифікації суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) алкогольних напоїв або тютюнових виробів, або пального;

— отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися ними;

— встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії.

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) письмового розпорядження про її анулювання.

Чинним законодавством не передбачено повернення коштів у разі дострокового анулювання ліцензії на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області