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Анулювання ліцензій на пальне

14.02.202014.02.2020Автор Богдан Дікальчук
Анулювання ліцензій на пальне

Порядок видачі та анулювання ліцензії на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним врегульовано нормами Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до його статей 3 і 15 ліцензія анулюється шляхом прийняття органом, який видав ліцензію, відповідного письмового розпорядження на підставі, зокрема:

— заяви суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

— рішення про скасування державної реєстрації суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного, який діє через своє зареєстроване постійне представництво);

— несплати чергового платежу за ліцензію протягом тридцяти календарних днів від моменту призупинення ліцензії;

— рішення суду про встановлення факту фальсифікації суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) алкогольних напоїв або тютюнових виробів, або пального;

— отримання від уповноважених органів інформації, що документи, копії яких подані разом із заявою на отримання ліцензії, не видавалися/не погоджувалися ними;

— встановлення факту подання заявником недостовірних даних у документах, поданих разом із заявою на отримання ліцензії.

Ліцензія анулюється та вважається недійсною з моменту одержання суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) письмового розпорядження про її анулювання.

Чинним законодавством не передбачено повернення коштів у разі дострокового анулювання ліцензії на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну торгівлю пальним.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області