Через порушення вже анулювали 73 ліцензії

Упродовж січня цього року фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області провели 45 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму один мільйон 684,8 тисячі гривень.

Під час перевірок встановлено 50 порушень норм Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». У п’ятнадцяти випадках торгували алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних, у дванадцяти торгували алкоголем без ліцензії, а ще в дев’ятьох займалися роздрібною торгівлею тютюновими виробами поштучно тощо.

Із початку року податківці вже анулювали 42 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 31 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Загалом же суб’єкти підприємництва нашого краю здійснюють діяльність, використовуючи 4525 ліцензій, з яких 2466 — на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і 2059 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області