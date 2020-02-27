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До Тернополя привезуть Реліквію Тернового Вінка Ісуса Христа

27.02.202027.02.2020Автор Вільне Життя
До Тернополя привезуть Реліквію Тернового Вінка Ісуса Христа

28 березня до тернопільського Архикатедрального Собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ привезуть частину однієї з найбільших Святих Реліквій християнства – Тернового Вінка Ісуса Христа. Рада монахів абатства Святого Петра в Солем, що поблизу Парижа, відгукнувшись на прохання архиєпископа і митрополита Тернопільського-Зборівського Василія Семенюка, погодилася дати цю святиню для почитання та вшанування у нашому місті, зважаючи на потребу миру та єдності в Україні.

Знаковим є те, що прибуде реліквія саме у період Великого посту.

«Тернопіль – це місто, яке  достойне приймати такі великі святі реліквії, особливі ті, що мали вплив на розвиток людства. Місто вже має досвід у прийнятті та молитовному почитанні таких великих святинь,- зазначає міський голова Сергій Надал. – Дуже символічно, що перебування реліквії у Тернополі випадає на час Великого посту, коли є можливість нам усім переосмислити по – особливому ті великі страждання і муки, які взяв на себе Ісус Христос».

Очільник міста подякував Високоприосвященному архиєпископу і митрополиту Василю Семенюку за сприяння, благословення і надану можливість для тернополян торкнутися святині.

З 26 до 28 березня реліквія перебуватиме у Соборі Зарваницької Матері Божої,  а уже з 28 березня до 2 квітня схилити голову перед Терновим вінком Ісуса Христа можна буде у тернопільському Архикатедральному Соборі Непорочного зачаття.

Вся детальна інформація буде згодом на сайті Тернопільсько – Зборівської Архиєпархії УГКЦ.