Інтрига від першої гри до останньої

Спортивний зал Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя став минулих вихідних ареною проведення першості району з настільного тенісу. Три з половиною десятки прихильників малої ракетки визначили найсильніших у турнірах чоловіків, дівчат і юнаків віком до шістнадцяти років.

Перед початком змагань учасники вшанували хвилиною мовчання пам’ять переможця попередньої першості в парному розряді Івана Голича, який майже рік тому трагічно загинув. А далі розпочалися напружені баталії, під час яких, звісно, ніхто не хотів поступатися.

Утім торішнього чемпіона Анатолія Тимківа з Копичинців у вирішальному поєдинку таки здолав його земляк і тезка Анатолій Гречанівський. Третє місце виборов ветеран тенісу Ігор Дейкало із Сидорова. Натомість турнір дівчат завершився подвійною звитягою студенток коледжу Ольги Фік та Анастасії Колтуцької. «Бронзи» удостоєна Вікторія Андрійків зі Старого Нижбірка.

Серед наймолодших майстрів малої ракетки не було рівних Назарові Слівінському з Личківців, який у боротьбі за головний приз випередив Дениса Лихача з районного центру і земляка Віктора Хом’яка.

Завершення особистих турнірів аж ніяк не означало, що змагальна напруга на цьому завершилася. Командні старти відродили інтригу з новою силою. І двом найкращим у турнірі чоловіків довелося задовольнитися лише третім місцем. Їх заслужено випередили Дмитро Фіткайло та Арсен Голич зі Старого Нижбірка і юнацький дует земляків у складі Сергія Росоловича та Юрія Шпікули.

Переможці з призерами нагороджені медалями і грамотами районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх» та цінними подарунками від великого шанувальника гри, незмінного багаторічного учасника змагань Михайла Матвійовича Трояна. За надану спортивну арену організатори щиро подякували директорові коледжу К. В. Зеленському.

А. КУЗИК.

Фото з архіву організаторів