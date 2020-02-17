Квитанція з платіжного терміналу не є первинним документом

Пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України встановлено обов’язок платників податків вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних із визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області

До того ж, платники мають, зокрема, забезпечити зберігання таких документів протягом 1095 днів.

Розрахунковий документ — це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, купівлі-продажу іноземної валюти, надрукований у випадках, передбачених Законом, і зареєстрованим у встановленому порядку реєстратором розрахункових операцій або заповнений вручну (стаття 2 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»).

Натомість квитанція платіжного терміналу — це документ, який підтверджує виконання операції із використанням електронного платіжного засобу, на підставі якого формуються відповідні документи на переказ чи зараховуються кошти на рахунки (стаття 1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»).

Тобто квитанція платіжного терміналу є інструментом доступу до рахунку, який використовується для ініціювання переказу коштів із рахунка платника або з відповідного рахунка банку, зокрема для оплати вартості товарів і послуг.

Ініціювання такого переказу має оформлюватися відповідними документами, одним з яких і є квитанція платіжного терміналу.

Відтак квитанція платіжного термінала лише підтверджує ініціювання переказу коштів з рахунку, а не факт продажу товарів/послуг.

Враховуючи сказане, квитанція платіжного терміналу не є первинним документом у розумінні Податкового кодексу.

Аналогічні роз’яснення надані листом ДПС від 12 лютого 2020 року за номером 2319/7/99-00-05-04-01-07.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області