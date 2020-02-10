Лариса БЕРЕЗЮК: «Аби не було сумнівів, краще проконсультуйтеся»

Нещодавня спільна Інтернет-конференція податківців із порталом 0352.ua надала можливість більш детально дізнатися про деклараційну кампанію 2020 року. На запитання всіх охочих відповіла начальниця управління податків і зборів із фізичних осіб головного управління ДПС у Тернопільській області Лариса БЕРЕЗЮК.

— Що робити у випадку, коли фізична особа знята з реєстрації за однією адресою та не зареєстрована за іншою?

— Вона повинна подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до контрольного органу за попередньою податковою адресою.

— Жителька Тернополя отримала в спадщину квартиру. Чи треба оподатковувати дохід від її продажу, якщо її продам?

— Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, за умови перебування майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Однак ця умова не розповсюджується на майно, отримане в спадщину. Тобто згаданий вами потенційний дохідне оподатковуватиметься.

— Чи декларують кошти, отримані з-за кордону? Чи є якісь зміни для заробітчан?

— Відповідь на перше запитання — обов’язково. Якщо джерело виплат будь-яких доходів є іноземним, його сума включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку. Ви зобов’язані подати річну податкову декларацію. Дохід оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків і військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. Тобто відповідь на друге запитання сама собою відпадає.

Варто також урахувати, що сума іноземного доходу перераховується в гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент отримання таких доходів.

— Щоб повернути частину коштів, витрачених на навчання, також необхідно подати декларацію до першого травня?

— Ні. Якщо маєте право і хочете отримати податкову знижку, декларацію необхідно подати до 31 грудня року, наступного за звітним. Якщо впродовж цього терміну не скористаєтеся правом на податкову знижку, то на наступні роки воно не переноситься.

— Чи необхідно декларувати і сплачувати податок, коли спадщина від рідного брата?

— За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення. Податковим кодексом України визначено, що членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, в тому числі усиновлені. Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються рідні брати і сестри, баба та дід із боку матері та батька, онуки.

Зважаючи на те, що отриманий дохід оподатковується за нульовою ставкою, декларацію подавати не потрібно.

— Де знайти зразки заповнення декларацій із додатками?

— Скористаєтеся субсайтом територіальних органів ДПС у Тернопільській області за посиланням https://tr.tax.gov.ua/deklaratsiyna-kampaniya-2020/informatsiyni-povidomlennya/403023.html. Там розміщено нову форму декларації і зразки заповнення додатків до неї.

— Чи можна до складу податкової знижки включити витрати, понесені фізичною особою на лікування протягом 2019 року?

— Оскільки станом на перше січня 2020 року закон про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування чинності не набрав, податкова знижка з витрат, понесених платником податку на користь закладів охорони здоров’я, для компенсації вартості платних послуг із його лікування або члена сім’ї першого ступеня споріднення, за наслідками 2019 року платникам не надається.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області