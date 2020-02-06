Лауреат конкурсу «Людина року-2019» Іван КУШНІР

Визнати «Людиною року-2019» поета-пісняра Івана Кушніра просили одразу кілька організацій: обласні осередки Національної спілки письменників і Спілки офіцерів України, Гусятинська районна рада, Копичинецька міська рада, Яблунівська музична школа…

Усі відзначають його організаторський хист у проведенні фестивалів, зокрема, «Яблуневий Спас» та «А в Яблуневі яблуні цвітуть» (обидва уже стали міжнародними), «Чорна вишиванка», «Мистецтво єднає Україну». У 2019-му Іван Кушнір представляв наш край на Днях культури України в Королівстві Іспанія, святкуванні Дня Незалежності України в Чехії. У його творчому доробку кілька поетичних збірок, компактних дисків із записами власних пісень. А його пісню «Мамо моя, голубко сива» співає вся Україна.

На фото Василя БУРМИ: під час вручення нагороди почесна голова міського об’єднання «Просвіти» і літераторка Дарія ЧУБАТА подарувала Іванові КУШНІРУ свій вірш.