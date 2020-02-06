Лауреатка конкурсу «Людина року-2019» Зоряна МУРАШКА

Біографія молодої журналістки Зоряни Мурашки ще дуже коротка: закінчила школу, факультет філології і журналістики Тернопільського педуніверситету, чотири роки працює у «Вільному житті плюс», а вже майже два ще й редакторка «Домашньої газети», яка серед лідерів читацьких симпатій.

Це про таких, як вона, кажуть: молода та рання. Призерка всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів. Думаємо, нині за редакторку порадіють усі 18 тисяч читачів «Домашньої газети».

На фото Василя БУРМИ: Зоряну МУРАШКУ вітають колеги по роботі й сестра.