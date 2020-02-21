Необхідно знати

Відповідно до підпункту 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на перше січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до контрольного органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області

Форма декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 408 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року за номером 897).

Рядок 2 «Податковий період» заголовної частини декларації передбачає заповнення полів:

— у полі 1.1 «звітний» — зазначається рік, на який подається декларація;

— у полі 1.2 «що уточнюється» — вказується податковий період (рік), що уточнюється, у разі виправлення самостійно виявлених помилок у раніше поданій декларації.

Згідно з приміткою 3 інформації до декларації періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 Кодексу, самостійно узгоджує суму податкового зобов’язання в зв’язку із самостійним виявленням помилки в раніше поданій декларації, що уточнюється, або у зв’язку із зміною об’єкта оподаткування.

При поданні уточнюючої декларації заповнюється поле 1.2 рядка 2 декларації, а поле 1.1 рядка 2 декларації не заповнюється.

Якщо уточнюються показники раніше поданої декларації в складі «Звітної» або «Звітної нової» декларацій — заповнюються поле 1.1 та поле 1.2 рядка 2 декларації.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області