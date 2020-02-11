Нові можливості від електронного кабінету

У меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини електронного кабінету платник податків має доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших платежів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При зверненні до згаданого меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить інформацію по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату.

Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини електронного кабінету також надає можливість фізичним особам після ідентифікації за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти. Для юридичних осіб можливість сплати податків, зборів та платежів через електронний кабінет не реалізована.

З інформацією щодо сплати податків, зборів, платежів фізичними особами можна ознайомитися в меню «Стан розрахунків з бюджетом» розділу «Допомога» електронного кабінету.

Робота в приватній частині електронного кабінету здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого в будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області