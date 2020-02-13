Олімпійський урок у сільській школі

Місцевий осередок НОК України в Тернопільській області вчора провів олімпійський урок у загальноосвітній школі I—II ступенів села Плотичі Козівського району. Активісти олімпійського руху відгукнулися на запрошення виконувачки обов’язків директора Надії Андрусишин і класної керівниці шостого класу Ірини Мартиш.

На церемонію урочистого відкриття зібралися чотири десятки юнаків і дівчат, які навчаються в загальноосвітньому навчальному закладі. Їх щиро привітали перший заступник голови, майстер спорту Віталій Ігнатенко, стипендіатка обласного осередку, кандидатка в майстри Іванка Попадюк, голова районного осередку громадської організації Мирон Бакалець. Діти з цікавістю слухали розповіді про історію сучасних Олімпійських ігор, уславлених українських атлетів, олімпійські талісмани і цінності.

І який же ж олімпійський урок без стартів. Під керівництвом учителів фізкультури Оксани Паланіг і Галини Яремус школярі спочатку провели активну розминку, а далі з азартом сперечалися в різноманітних естафетах на швидкість, спритність, влучність. Та найбільше, без сумніву, їм запам’ятався майстер-клас від бронзової призерки чемпіонату України з боротьби самбо Іванки Попадюк, яка продемонструвала учням прийоми самозахисту.

Після завершення олімпійського уроку всі його учасники отримали пам’ятні подарунки від місцевого осередку НОК України в області.

На фото: школярі отримали задоволення від олімпійського уроку; майстер-клас від Іванки ПОПАДЮК.

Фото місцевого осередку НОК України в області