Пенсійний фонд України створив новий сервіс на вебпорталі електронних послуг, який дає змогу громадянам переглядати відомості про трудову діяльність.

В «Електронній трудовій книжці» інформація відображається про всі трудові відносини працівника за даними звітних відомостей роботодавця. Також міститься інформація про сплачені страхові внески з 1998 року. Для громадян — це зручний сервіс, який дає змогу дізнаватися детальну інформацію про свою трудову діяльність, а також про сплачені страхові внески. У разі втрати паперової трудової книжки не потрібно витрачати час на відновлення даних, адже вони будуть збережені в електронному форматі. Застраховані особи і роботодавці також зможуть надавати інформацію про трудову діяльність до 1998 року у вигляді сканованих копій передбачених законодавством документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом. Наразі Пенсійний фонд України розробляє відповідний порядок. Для того щоб скористатися послугою, слід зареєструватися на вебпорталі фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Головне управління Пенсійного фонду України в області.