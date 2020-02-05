Попереду — куди серйозніші випробування

Із хорошим настроєм поспішали минулих п’ятниці-суботи до спортивного комплексу Тернопільського національного економічного університету на матчі одинадцятого туру чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги вболівальники «Галичанки-ТНЕУ-Гадз». У перемозі своїх улюблениць над рівненською «Регіною» ніхто не сумнівався.

І підопічні Віктора Туркули не підвели власних прихильників. Помітна перевага над суперницями чи не в усіх ігрових компонентах дозволила двічі перемогти одного з аутсайдерів елітного дивізіону, так би мовити, на класі. Причому лише в завершальній третій партії першого матчу наші землячки дозволили набрати конкуренткам більше двадцяти очок — 25:14, 25:19, 25:22. Натомість у суботу дівчатам із Рівного не вдалося зробити і цього — 25:15, 25:17, 25:19.

Результати інших протистоянь одинадцятого туру: «Орбіта» (Запоріжжя) — «Хімік» (Южне) — 1:3, 3:0, «Білозгар» (Вінниця) — «Полісся» (Житомир) — 1:3, 0:3, «Волинь» (Луцьк) — «Прометей» (Кам’янське) — 1:3, 0:3.

У п’ятницю-суботу, 7—8 лютого, на волейболісток «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» очікує куди серйозніше випробування. У виїзних поєдинках дванадцятого туру вдруге в сезоні доведеться помірятися силами з честолюбними дебютантками суперліги із житомирського «Полісся».

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