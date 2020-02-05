Із початку цього року приріст надходжень до місцевих бюджетів Тернопільщини склав 30,5 мільйона гривень. Це на 10 відсотків більше, ніж торік у січні.

Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

— Загалом упродовж січня цього року платники податків перерахували на розвиток територіальних громад 335,8 мільйона гривень, — зазначив керівник. — Серед основних платежів, яких місцеві скарбниці отримали найбільше, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю, акцизний податок із роздрібної реалізації підакцизної продукції, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Звісно, що головним сегментом наповнення місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб. Упродовж січня краяни сплатили 197,3 мільйона гривень цього платежу, що на 14,1 мільйона більше, ніж торік у січні.

На другому місці за надходженнями — єдиний податок. Із початку року малий бізнес перерахував 84,6 мільйона гривень. При цьому фактичні надходження перевищили очікувані на 1,4 відсотка. Відтак місцеві бюджети додатково отримали 1,1 мільйона. Приріст же єдиного податку до минулого року склав 7,9 мільйона гривень.

Також, за словами керівника ГУ ДПС в області, місцеві скарбниці отримали 26,2 млн. грн. плати за землю і 13,5 млн. грн. податку за нерухоме майно. Порівняно з торішнім січнем надходження цих платежів зросли відповідно на 5,4 і 3,3 мільйона гривень. Щодо акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизних товарів, то надійшло 9,9 млн. грн. — на 400 тисяч гривень більше, ніж торік.

Позитивна динаміка надходжень до бюджетів загалом та місцевих зокрема базується, на думку Валерія Лісницького, насамперед на сумлінні соціально відповідального бізнесу, який забезпечує стабільно високий рівень добровільної сплати податків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області