Репетиторам необхідно задекларувати неоподатковані доходи

Учителі і викладачі, які не зареєстровані суб’єктами підприємницької діяльності, зобов’язані задекларувати доходи, отримані за надання в 2019 році репетиторських послуг учням та студентам. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До репетиторських послуг належить виконання контрольних, курсових, дипломних робіт, підготовка дітей до школи, незалежного тестування, вступу до навчальних закладів, навчання з будь-яких предметів тощо.

Громадянам, які отримали неоподатковані доходи, необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік, а також сплатити з них до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків і військовий збір — 1,5 відсотків.

Декларацію можна подати особисто платником або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису в порядку, визначеному законодавством.

Декларацію необхідно подати до державної податкової інспекції за місцем податкової адреси платника не пізніше 30 квітня 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області