Смиренний слуга Господа — духовний лідер краю

У середу, п’ятого лютого, після повернення архієпископа Тернопільського і Кременецького з Києва, в єпархіальне управління Православної церкви України завітали члени журі конкурсу «Людина року-2019», щоб вручити лауреатські відзнаки владиці Нестору.

Його високопреосвященство очолює єпархію вже 12 років. Але 2019-й був для нього особливо значущим, адже він як учасник Об’єднавчого собору не тільки з радістю прийняв його рішення, а й активно долучився до розбудови та утвердження єдиної помісної Православної церкви України. У травні владику Нестора було призначено головою Синодального управління взаємодії з молодіжно-патріотичними громадськими об’єднаннями, а в жовтні — ще й заступником голови Синодальної богословсько-літургічної комісії. Саме до очолюваної ним єпархії долучилися тих 26 парафій, що в нашій області перейшли до єдиної помісної Православної церкви України з УПЦ Московського патріархату. Архієпископ Нестор не тільки прийняв їх у лоно Тернопільської єпархії ПЦУ, а й побував майже у всіх парафіях — у багатьох очолював літургії — і на перших у Православній церкві України храмових святах.

Архієпископ Тернопільський і Кременецький «докладає багато зусиль для поглиблення єдності з іншими єпархіями ПЦУ як в області, так і в Україні. Він один з найактивніших будівничих помісної Православної церкви України. До того ж у 2019-му владиці Нестору виповнилося 40 років. Лише 40, а вже скільки зроблено на духовній ниві. Ця його подвижницька праця оцінена і державною нагородою — орденом «За заслуги» ІІІ ступеня», — зазначається у поданні Тернопільського міського об’єднання «Просвіти» імені Т. Г. Шевченка, яке й висунуло владику на здобуття звання «Людини року-2019» як одного з духовних лідерів Тернопілля.

Члени журі, вручаючи архієпископу Тернопільському і Кременецькому відзнаки лауреата популярного в краї конкурсу, наголошували також на його патріотизмі, жертовності, смиренні, скромності, бажали йому стійкості у розбудові незалежної Православної церкви України, Божої ласки і щедрих благословінь на щоденне служіння Господу та українському народові.

Владика подякував членам журі конкурсу і сказав, що розцінює цю відзнаку як нагороду усій єпархії, її духовенству та пастві.

Галина САДОВСЬКА.

На фото Василя БУРМИ: члени журі вручили владиці НЕСТОРУ відзнаки лауреата конкурсу «Людина року-2019».