Спочатку поразка, після неї — впевнена перемога

Поразкою завершився стартовий поєдинок тернопільської «Ниви» на груповому етапі традиційного Меморіалу Ернеста Юста, який уже в 21-й раз проводиться в міжсезоння на футбольних полях Львівщини. У Винниках на стадіоні імені Б. Маркевича наші земляки з рахунком 1:2 минулої суботи поступилися «Високому замку».

Невдача єдиного колективу майстрів, який цього року бере участь у турнірі, звісно, стала несподіванкою. Навіть попри те, що за львівську команду виступає чимало відомих футболістів з аматорського чемпіонату сусідньої області.

У першому таймі, коли на поле вийшли головним чином потенційні новачки «Ниви», підсилені кількома гравцями основи, рахунок так і не було відкрито. А ось після відпочинку їхні досвідченіші партнери двічі не змогли перешкодити голкіперові Максимові Механіву уникнути неприємностей. Ніби і володіли ігровою ініціативою, однак не встежили за націленою передачею на форварда суперників, який реалізував вихід на побачення з воротарем.

Відігратися наші земляки зуміли під завісу матчу завдяки зусиллям Сергія Кисленка. Втім нічийного рахунку так і не вдалося зберегти. За мить-другу до фінального свистка суперники знову скористалися незлагодженими діями оборонців «Ниви».

Натомість проведений позавчора товариський поєдинок із молодіжним складом «Львова» склався куди успішніше для підопічних Василя Малика. На полі зі штучним покриттям львівського стадіону «Сокіл» ті не стали відкладати справу в довгу шухляду, забивши швидкий гол. За відверте порушення правил проти Андрія Різника арбітр призначив одинадцятиметровий, який реалізував Андрій Герт.

Далі — більше. Ще до перерви довели справу до розгрому. Спочатку Руслан Дедух вивів на побачення з голкіпером суперників Андрія Різника, який свого шансу не змарнував. Невдовзі Андрій Герт допоміг Миронові Бідному розстріляти ворота львів’ян. А перед свистком на перерву все той же Андрій Герт, який вивів команду на поле з капітанською пов’язкою, вдруге реалізував одинадцятиметровий штрафний удар, призначений цього разу за гру захисника рукою.

Після відпочинку п’ятий гол записав на свій рахунок Вадим Хохлов. І лише після цього господарям удалося «розмочити» рахунок — 5:1 на користь «Ниви».

Наступною товариською грою для «зелено-жовтих» стане друга зустріч на Меморіалі Ернеста Юста, яку вони проведуть у суботу, 8 лютого. Наші земляки поміряються з молодіжним складом львівського «Динамо». А на середу, 12 лютого, як прихильники команди вже знають, запланований виїзд до Хмельницького на контрольний матч із місцевим «Поділлям», яке також виступає в групі «А» чемпіонату України серед команд другої ліги.

Фото із сайту ФК «Нива»