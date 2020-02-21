Турбофаворити!

Позавчора в Збаразькій санаторній загальноосвітній школі-інтернаті I—III ступенів відбулися змагання з флорболу під гаслом «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація». Організували їх для учнів обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і ювенальна превенція Збаражчини.

За нагороди турніру сперечалися шість команд. Напружені двогодинні баталії в спортивному залі засвідчили перевагу колективу, який об’єднався під назвою «Турбо». Друге місце вибороли «Ескімоси», третє — команда «Адреналін».

Лауреатів нагородили призами від ювенальної превенції Збаражчини.

Фото з архіву організаторів