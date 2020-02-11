Удома дебютантки впевнено реваншувалися

Два з половиною місяці не програвали в чемпіонаті України серед жіночих команд суперліги волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Ґадз». Приємна серія обірвалася минулих п’ятниці-суботи, коли вперше в цьому році довелося провести повторні поєдинки з конкурентками, які також претендують на потрапляння до чільного квартету.

Перед виїздом до Житомира на матчі дванадцятого туру з дебютантками елітного дивізіону тренерський штаб, звісно, загострював увагу підопічних на тому, що «Полісся» голими, так би мовити, руками не візьмеш. Навіть попри те, що в першому тернопільському протистоянні цих команд особливих проблем із доведенням своєї переваги не мали — 3:0, 3:1.

Одне слово, і про те, що тільки житомирським волейболісткам поки вдалося здолати «Прометей», нагадували, й останні поєдинки за участю «Полісся» детально аналізували. Однак, за влучним висловом наставника Віктора Туркули, з Тернополя вирушила одна команда, а до Житомира прибула зовсім інша. І єдине, що вдалося тій останній, доволі впевнено завершити на свою користь перший сет стартової зустрічі — 25:22.

Далі ж… програні насамперед подача і прийом, низький відсоток реалізації атак, не надто переконливі дії на блоці дозволили суперницям не тільки перехопити ініціативу, а й майже без проблем здолати «Галичанку» в чотирьох партіях — 25:15, 25:20, 25:18.

І після цього, на жаль, наставникам тернопільської команди не вдалося достукатися до підопічних. Для перемоги в повторному матчі господаркам майданчика вистачило і трьох партій — 25:21, 25:14, 25:21. Єдиною волейболісткою, до якої в тренерського штабу «Галичанки» не було претензій, знову стала ветеран і диспетчер команди Тетяна Хилюк.

— Утім втрачати оптимізму, — переконаний Віктор Туркула, — аж ніяк не можна. У волейболі, зрештою, бувають іноді такі моменти, коли в команди буквально все валиться з рук. Навпаки, після невдачі обов’язок кожного — якнайшвидше про неї забути і ще з більшою самовіддачею готуватися до наступних поєдинків, аби компенсувати втрачене. Особливо з огляду на те, що попереду зустрічі з не менш небезпечними конкурентами.

Інші результати дванадцятого туру: «Реґіна» (Рівне) — «Університет» (Чернігів) — 3:0, 3:0, «Хімік» (Южне) — «Волинь» (Луцьк) — 3:0, 3:1, «Прометей» (Кам’янське) — «Білозгар» (Вінниця) — 3:0, 3:0.

Поєдинки тринадцятого туру відбудуться через півтора тижня, в п’ятницю-суботу, 21—22 лютого. Волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Ґадз» прийматимуть «Прометей».

Фото із сайту Федерації волейболу України