Зміни в звітності з ПДВ

ДПС України в зв’язку з набранням чинності наказу Міністерства фінансів України від 20 листопада 2019 року за номером 488 «Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167» надала роз’яснення основних змін, внесених згаданим наказом до податкової звітності з ПДВ. На це звернули увагу платників ПДВ у головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Унесено зміни до форми податкової декларації з ПДВ, форми уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, а також до порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.

Внесені зміни деталізують порядок відображення в розділі І «Податкові зобов’язання» декларації обсягів операцій із вивезення товарів за межі митної території України. Разом із цим із рядка 5 декларації виділено окремий рядок 5.1 для зазначення обсягів операцій, які звільнені від оподаткування.

У новій редакції викладено також додаток 6 декларації (Д6). Зокрема, скасовано «Звіт про суми податкових пільг» та встановлено, що суб’єкти господарювання мають відображати інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності.

Замість третьої частини таблиці 1, в якій відображалися операції, що звільнені від оподаткування, впроваджено таблицю 2 «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг».

Таблиця 2 (Д6) заповнюється в разі здійснення в звітному (податковому) періоді операцій із постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування ПДВ. Інформація зазначається в розрізі податкових пільг, які використовуються платником ПДВ.

Нову редакцію отримала таблиця «Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів».

У новій редакції викладено форму розрахунку податкових зобов’язань із ПДВ для осіб, не зареєстрованих платниками податку на додану вартість. Вона, зокрема, передбачає нарахування самостійно платником суми штрафу в зв’язку з виправленням помилок у разі, якщо внаслідок уточнення збільшується сума нарахованих податкових зобов’язань.

Особам, не зареєстрованим як платники ПДВ, надана можливість відкоригувати задекларовані податкові зобов’язання з ПДВ, що нараховані отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, в тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Детальніше про зміни у формі та заповненні декларації з ДПВ у листі ДПС України від 31 січня 2020 року за номером №1617/7/99-00-07-03-02-07 за посиланням https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/74330.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області