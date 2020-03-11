Упродовж січня-лютого цього року платники податків Тернопільщини сплатили до державного бюджету 47,8 мільйона гривень військового збору. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Валерій Лісницький.

— Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 7,4 мільйона, — зазначив керівник податкової служби. — Лише в лютому платники краю спрямували на потреби армії 20,2 мільйона гривень військового збору.

Він також нагадав, що військовий збір було впроваджено в Україні із серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню, а платниками є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

— Необхідно мати на увазі, що українська армія отримуватиме стабільні кошти для вирішення нагальних питань лише завдяки легальній праці, — наголосив посадовець. — Тому закликаємо роботодавців не допускати фактів «тіньової» зайнятості. Адже неоформлені належним чином трудові відносини позбавляють соціальних гарантій найманих працівників, знижують доходи державного бюджету, а відтак і можливість зміцнення обороноздатності країни.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області