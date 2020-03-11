Ні — реалізації контрафактного пального!

Відповідно до доручення керівництва держави працівники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області у взаємодії з іншими правоохоронними та контрольними органами активно перешкоджають реалізації неякісного та контрафактного пального. Спільно з працівниками управління Служби безпеки України та головного управління ДПС у Тернопільській області, скажімо, нещодавно припинили протиправну діяльність службових осіб одного з підприємств краю.

Порушники, не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним, реалізовували його за готівку без застосування реєстратора розрахункових операцій. Із незаконного обігу вилучено дизельне пальне та обладнання заправного комплексу. Загальна їхня вартість перевищила 1,5 мільйона гривень.

Нині вирішується питання про притягнення винних посадових осіб підприємства до адміністративної відповідальності за статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім цього, за порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» передбачена фінансова санкція в розмірі 250 тисяч гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області