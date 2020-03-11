Облік осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність

Фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, для взяття на облік подає до контрольного органу за місцем свого постійного проживання особисто або через уповноважену особу заяву за формою №5—ОПП та копію документа, що підтверджує її право на провадження незалежної професійної діяльності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зазначені документи подаються протягом десяти календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності. Причому при поданні документів пред’являються їхні оригінали.

Взяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється в день отримання від них заяви за формою №5—ОПП.

Якщо фізична особа зареєстрована підприємцем та при цьому здійснює незалежну професійну діяльність, то вона обліковується в контрольному органі як фізична особа — підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності. У такому разі подається заява за формою №5—ОПП із позначкою «Зміни» та копія відповідного документа.

Довідка про взяття на облік за формою №34—ОПП надсилається наступного робочого дня з дня взяття на облік.

При цьому повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою №20—ОПП подається до контрольного органу за основним місцем обліку платника податку протягом десяти робочих днів після його реєстрації, створення чи відкриття.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області