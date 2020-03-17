Особливості заповнення податкової декларації з екологічного податку

Податкова декларація екологічного податку затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 715 із змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Невід’ємною її частиною є додатки (розрахунки). Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування — викиди в атмосферне повітря, скиди у водні об’єкти та інші.

За відсутності в платника відповідного виду об’єкта оподаткування тип додатка, в якому обчислюється податкове зобов’язання для такого об’єкта оподаткування, до декларації не додається.

Відповідно ж до статті 249 Податкового кодексу України платниками екологічного податку щокварталу самостійно обчислюються суми екологічного податку виходячи, зокрема, з:

— фактичних обсягів викидів (колонка 3 додатку 1 до декларації);

— фактичних обсягів скидів (колонка 3 додатку 2 до декларації);

— фактичних обсягів розміщення відходів (колонка 3 додатку 3 до декларації).

Контрольні органи залучають за попереднім погодженням працівників центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, для перевірки правильності визначення платниками податку фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів (пункт 250.12 статті 250 ПКУ).

Тобто фактичні обсяги за кожним видом забруднюючої речовини визначаються самостійно платниками екологічного податку в тоннах. При цьому правильність визначення, зокрема, фактичних обсягів викидів стаціонарними джерелами забруднення, скидів та розміщення відходів не належить до компетенції податкових органів, тому з метою переведення одиниць виміру за кожним видом забруднюючої речовини з кубічних метрів тощо у тонни, платникам необхідно звертатися до Міністерства енергетики та захисту довкілля України, яке згідно з пунктом 1 Положення про Міністерство енергетики та захисту довкілля України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 січня 2015 року за номером 32 (в редакції постанови Кабінету міністрів України від 18 вересня 2019 року за номером 847) зі змінами та доповненнями, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики, зокрема, у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області