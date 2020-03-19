Особисте досягнення оцінили «бронзою»

Минулої суботи в Харкові завершилися чотириденні баталії зимового чемпіонату України з плавання. Цікаво, що під час змагань у 50-метровому басейні комплексу водних видів спорту «Акварена» не тільки найсильніші вітчизняні плавці, а й атлети з Казахстану виборювали також ліцензії на цьогорічні літні Олімпійські ігри в Токіо.

Хоча двом найкращим тернопільським спортсменам останніх і не вдалося завоювати, їхній виступ інакше як успішним не назвеш. Скажімо, особисте досягнення на дистанції 50 метрів вільним стилем (22,65 с) допомогло студентові Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя, майстрові спорту Юрієві Юркевичу вибороти бронзову медаль. У КДЮСШ №2 імені Ю. Горайського талановитий атлет тренується під керівництвом Віталія Волинця.

А вихованець КДЮСШ №1 Сергій Лисобей відзначився в плаванні на спині — впевнено пробився до фінальних запливів на дистанціях 50 і 100 метрів. У коротшому спринті підопічному Світлани Мазур і Катерини Антонишин, щоправда, не вдалося посперечатися за нагороди. Натомість на стометрівці фінішував із третім часом (57,98 с) і також удостоєний бронзової медалі.

Дует наставників відзначив також ще одного плавця, яким опікуються. На вже згаданій 50-метрівці вільним стилем Абдурахман Салег продемонстрував найкращий час серед юніорів (23,69 с) і в підсумковому протоколі опинився на п’ятнадцятій позиції.

На фото: на п’єдесталі пошани бронзовий призер чемпіонату України з плавання Юрій ЮРКЕВИЧ (справа); ще один наш земляк Сергій ЛИСОБЕЙ (у дуеті із Абдурахманом САЛЕГОМ він — зліва) теж удостоївся «бронзи», але в плаванні на спині.

Фото з вільних джерел