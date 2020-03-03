Відзначилися на всеукраїнському турнірі

Першого весняного дня у Львові завершився восьмий відкритий всеукраїнський турнір із вільної боротьби пам’яті майстра спорту міжнародного класу, колишнього переможця юніорських чемпіонатів світу та Європи, володаря кубка світу Ігоря Первачука. Під час дводенних баталій на встановлених у манежі Збройних сил України килимах силами помірялися юнаки і дівчата віком до п’ятнадцяти років та не старші двадцяти років юніори з переважної більшості областей нашої держави, Польщі, Словаччини, Молдови, Білорусі, Німеччини, Угорщини, Великобританії, Франції і Чехії.

Серед них — і понад два десятки борців із нашого обласного центру, Борщева, Скали-Подільської, Збаража, Вишнівця, Теребовлі, Чорткова і Шумська. В турнірі молодших трьом із них удалося завоювати бронзові медалі. Відзнак за третє місце в своїй ваговій категорії удостоєні Юрій Беліченко з Тернополя, Степан Котик із Теребовлі і Владислав Пожогін із Збаража. Натомість землякові і тезці останнього Владиславові Харишу, який також захищав честь збаразького ФСК «Чемпіон», а також Катерині Кондратенко з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту лише кроку не вистачило до нагород аналогічної проби. Скажімо, Катерина в суперечці за «бронзу» поступилася одній із більш досвідчених господарок килима.

Не залишилися без нагород і тернопільські юніори, для яких турнір став хорошою репетицією перед квітневим чемпіонатом України, що теж, до речі, відбудеться у місті Лева. Успіх молодших земляків-призерів повторив Олександр Михальський із Збаража. Права піднятися на другу сходинку п’єдесталу пошани удостоївся його земляк Юрій Вовк. Переможцем же в суперечці атлетів, чия вага не перевищує 79 кілограмів, став Віктор Крупа зі Скали-Подільської.

А ще принаймні двоє земляків останнього — Андрій Ткач та Андрій Антонюк із Борщева були надзвичайно близькими до того, аби потрапити до числа лауреатів. Перший поступився в сутичці за третє місце. Натомість Антонюк, перемагаючи в своїй другій сутичці на турнірі майбутнього фіналіста з Німеччини, травмувався і був змушений припинити боротьбу.

Тернопільські борці тренуються під керівництвом Петра та Євгена Королів, Олександра Шафранського, Олега Борисевича, Валерія і Дмитра Красовських, Сергія Попика, Сергія Кондратенка, Руслана Антонюка та автора цих рядків.

Напередодні ж турніру у Львові в спортклубі «Галицькі леви» визначилися лауреати чемпіонату Тернопільщини з вільної боротьби серед чоловіків віком до 23-х років. Баталії дорослих атлетів із двох спортивних шкіл обласного центру, Збаража, Борщева і Чорткова завершилися перемогами в своїх вагових категоріях Родіона Чорного, Святослава Жирія, Анатолія Костюка, Олега Гука і Олександра Хруленка з Тернополя, Сергія Чугайовського та Андрія Антонюка з Борщева і Максима Безпалька із Збаража. Чемпіонів підготували тренери Валерій і Дмитро Красовські, Олег Жирій, Сергій Цимбал, Петро Король, Руслан Антонюк, Юрій Геравс та, знову ж таки, автор цих рядків.

В. ШАНДРИГОСЬ.

На фото автора: перипетії престижного турніру у Львові