Зазначаємо власне майно і те, яке надане в оренду

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Відповідно до пункту 8 розділу ІІІ Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 у відомостях про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду) декларації про майновий стан і доходи:

1) зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.

Кожній категорії об’єктів майна призначається окремий номер: 1 — земельні ділянки; 2 — житлові будинки; 3 — квартири; 4 — садові (дачні) будинки; 5 — гаражі; 6 — водойми; 7 — автомобілі легкові; 8 — автомобілі вантажні (спеціальні); 9 — водні транспортні засоби; 10 — повітряні судна; 11 — мотоцикли (мопеди); 12 — інше нерухоме (рухоме) майно;

2) Кожний об’єкт майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графах:

1 — коду рядка (номер за порядком);

2 — номера категорії об’єктів;

3 — місцезнаходження (країна, адреса) або марки (моделі) рухомого майна;

4 — року набуття права власності/року випуску (для рухомого майна);

5 — загальної площі нерухомого майна (значення вказується в квадратних метрах);

6 — значення власної частки в загальній площі нерухомого майна;

7 — відмітки про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) (вказується позначкою «х»).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області